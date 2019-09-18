الصحة: إطلاق 54 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 54 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 18 وحتى 30 من سبتمبر الجاري.

وقال بيان لوزارة الصحة، الأربعاء، إن تنفيذ هذه القوافل يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.

وبحسب البيان، تتضمن القوافل كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافةً إلى صيدلية بها كافة الأدوية، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات: القاهرة، الجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وقنا، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنيا، وبورسعيد، وأسيوط، والمنوفية، ومطروح، والسويس، وشمال سيناء.

كما سيتم إطلاق 12 قافلة طبية اليوم وغداً في مناطق ناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والعطوانى مركز ادفو شرق محافظة اسوان، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، وبنجر 6 مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، والباز مركز الزرقا محافظة دمياط، ووحدة شندورة مركز حي الجناين محافظة السويس، وجزيرة دندرة محافظة قنا، والسلامونى مركز اخميم محافظة سوهاج، وسلمانة مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، والبعالوة الكبرى مركز التل الكبير محافظة الاسماعيلية، وطنسا بنى مالو مركز ببا محافظة بني سويف، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى بمنطقة صافور مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وذلك في يومي 19 و20 من الشهر نفسه.

من جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية في يومي 20و21 من الشهر الجاري بمناطق عزبة عبد الصمد مركز منشاة القناطر محافظة الجيزة، وواديى الشرفا 1 و2 مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، والوكالة مركز شربين محافظة الدقهلية، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى بمناطق سنور مركز بني سويف، وابودراز مركز فوة محافظة كفر الشيخ، والسيوف مركز شرق محافظة الاسكندرية، وم عبد الحميد مركز اطسا محافظة الفيوم، والطليحات مركز جهينة محافظة سوهاج، والجعافرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، وذلك في يومي 21 و22 من الشهر الجاري.

​وأضافت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 22 و23 من شهر سبتمبر في منطقتي مركز شباب عزبة النصر بالبساتين محافظة القاهرة، وعنيبة مركز نصر النوبة محافظة اسوان، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية اخرى في مناطق كوم عزيزة مركز ابوحمص محافظة البحيرة، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وحماضة مركز بني مزار محافظة المنيا، والسلسول مركز جمصة محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 23 و24 من الشهر ذاته.