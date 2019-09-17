اليوم.. البيئة تنظم ورشة حول "ضوابط الحد من استخدام الأكياس البلاستيك"

القاهرة- (أ ش أ):

تنظم وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول "ضوابط الحد من استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام"، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وممثل الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم خلال الورشة مناقشة سياسات وزارة البيئة تجاه الحد من استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام بحضور ميسون نبيل مدير برامج التحكم في التلوث الصناعي.