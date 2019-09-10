تفاصيل الكود المصري لأسس تصميم وحماية المنشآت الفندقية من الحريق

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت غرفة المنشآت الفندقية، عـدة اجتــماعات للجنـة المشتركه بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والإدارة العامة للحماية المدنية وغرفة المنشات الفندقية، وبمشاركة غرفة المنشات السياحية وممثلي وزارة السياحة لبحث تعديل بعض بنود الكود المصري للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية.

جاء ذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض بنود الكود المصري للحماية من اخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية، وتشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لتعديل الكود المصري للحماية من اخطار الحريق تيسيراً على المستثمرين بمجالات السياحة وحمايتهم.

وبحسب بيان اليوم، اتفقت اللجنة المشتركة على أن تكون السلطة المختصة المشار إليها بالكود هي الإدارة العامة للحماية المدنية، على أن تكتب بالتعريفات الخاصة بالكود، وكذا عدم وجود أي اشتراطات أخرى من أي جهة فيما عدا الاشتراطات الموضوعة بالكود ويوضح بالكود أنه في حال الوحدات القائمة يكون الاشتراطات بما هو قائم بالفعل ، الا في حال قيام الوحدة (الفندق العائم) بعمل عمرة وتجديد ديكور شامل فيتم اتباع الكود الجديد كونها كون وحدة تحت الإنشاء .

وأوضحت الغرفة، أن اللجنة المشتركة قامت بعملها في محورين: 1- الكــود الخـاص بالعائـمات (جديدة – قائمة بالفعل)

2- كود المباني القائمة

أ - إنشاء عائـمات جديدة :

قررت اللجنة المشتركة بحضور الإدارة العامة للحماية المدنية ومركز بحوث الإسكان والبناء ووزارة السياحة، إنشاء كود لم يكن موجوداً من قبل، وموضح به كافة الاشتراطات الخاصة بالعائمات ومن ضمنها: مسالك الهروب - متطلبات الأمان من أخطار الحريق - اشتراطات الأنظمة الميكانيكية لمكافحة الحريق

- اشتراطات الأنظمة الكهربائية لمكافحة الحريق.

ب– العائمات القائمة بالفعل

فحصت الغرفة الشكاوى المقدمة من اصحاب الفنادق العائمة بشان اشتراطات الحماية المدنية ومناقشة الملاحظات الواردة من الغرفة وتسليم مركز بحوث الإسكان والبناء أهم الملاحظات على الاشتراطات الواجب توافرها في الوحدات القائمة بما يتلائم مع طبيعة تلك الوحدات وذلك ليتم إقرارها والعمل بها لتجنب الوقوع في تعارض مع اشتراطات الحماية المدنية وتم إعدادها من قبل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

اشتراطات تأمين المنشآت العائمة القائمة بالفعل وتضمنت: نظام مكافحة الحريق بالمياه

- نظام مكافحة الحريق بالغازات (الغمر الكلي)

- نظام الإنذار

- لوحات توزيع الكهرباء - مسالك الهروب.

جرى مناقشات عديدة دارت باجتماعات اللجنة ووضع المشاكل المجمعة بالغرفة والواردة من الغرف الفرعية بالمحافظات موضع الاعتبار لتحديد موقف المنشات المقامة قبل صدور الكود حيث قام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بإعداد كود خاص بمتطلبات الحماية من الحريق للمباني القائمة والمنشأة قبل صدور الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق (المباني القائمة) .

واحتوى الكود على: التعريفات والتشريعات المنظمة للبناء قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق - المتطلبات الخاصة لحماية المباني المقامة في الفترة ما بين 20/6/1940 الى 1998 من اخطار الحريق .

اشتراطات تأمين المباني المرتفعة المقامة قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق :

• الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق – الموقع – الاعتبارات الانشائية – تدابير النجاه – وسائل التهوية وتصريف الدخان – أجهزة الإنذار عن الحرائق – الموارد المائية المطلوبة لعمليات مكافحة الحريق – التجهزيات الكهربائية والإضاءة – الأنشطة الصناعية والتجارية – تدابير الدفاع المدني – الإنذار –الإخلاء – التدخل والسيطرة – تفسير المصطلحات الفنية.

• المتطلبات الإضافية لحماية المنشات الفندقية المقامة قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق :

مسالك الهروب – متطلبات الأمان من أخطار الحريق – اشتراطات الانظمة الميكانيكية والكهربائية لمكافحة الحريق بالمباني القائمة – مصادر مياه مكافحة الحريق – مصادر الضغط (مضخات الحريق) – متطلبات شبكة اطفاء الحريق – اجهزة الاطفاء اليدوية – انظمة سحب الدخان – انظمة الكشف والانذار بالحريق – لوحات توزيع الكهرباء .

ويعد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء هو الجهه الأصلية المعنية بوضع أو بتعديل بعض بنود الكود، كان يعرض ممثلو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عقب كل من تلك الاجتماعات التعديلات المقترحة التي تناولتها اللجنة المشتركة على اللجنة العليا لحماية المنشات من اخطار الحريق بالمركز "اللجنة الدائمة لكود الحريق" والتي ضمت نُخبة من الخبراء والمهندسين المعنيين بالأمر ، وذلك لإبداء الراي النهائي بشانها ، وكانت تقوم الغرفة بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للوقوف على موقف تعديل بعض البنود المطلوب تعديلها

ونجحت تلك الاجتماعات لما شهدته من تعاون بناء بين الجهات المشاركة ادت الى الانتهاء من كود العائمات (جديدة – قائمة بالفعل) بقرار وزير الاسكان رقم 525 لعام2019 ، وكذا كود المباني الفندقية القائمة بقرار معالي وزير الاسكان رقم 526 لعام 2019 .