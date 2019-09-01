مدبولي يتفقد تطوير طريقي الكافوري ببرج العرب

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطوير طريقي الكافوري ببرج العرب وسيدي كرير المطار بطول بطول 28.5 كم ليصبح بعرض 48.5 متر.

ويتضمن الطريق 5 حارات مرورية لكل اتجاه تضم 3 حارة رئيسي و2 حارة خدمة بدلا من 2 حارة مرورية لكل اتجاه بتكلفة 705 مليون جنيه.

واستمع مدبولي لشرح حول تطوير الطريق حيث يتضمن الطريق 3 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم إنشاء طريق خدمة في الإتجاهين بواقع حارتين مروريتين.

ويضم كوبريين مشاه أمام استاد برج العرب وأمام إحدى الجامعات تسهيلا على المواطنين والطلاب في عبور الطريق.

كما جرى توفير لوحات ارشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية.

ويدخل الطريق ضمن خطة وزارة النقل لتطوير محاور النقل التنموية غرب، ويحقق الربط بين طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي الساحلي مارا بمدينة برج العرب وحتى سيدي كرير يسهل حركة المرور المتجهه إلى مطار وستاد والمنطقة الصناعية ببرج العرب.​