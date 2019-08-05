بالصور| بدء ترميم المعهد القومي للأورام

كتب- محمد عبدالناصر ومحمد نصار:

تفقد المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، مبنى المعهد القومي للأورام، ومعاينة الآثار الناجمة عن الحادث لواجهات المبنى الإداري للمعهد.

وبدأ العاملون بشركة المقاولون العرب أعمال الترميم للتلفيات بالمعهد، الناتجة عن الانفجار الذى شهدته المنطقة الأمامية للمعهد أمس الأحد.

وكان المعهد القومي للأورام أعلنت أنه يستقبل المرضى المترددين عليه بقاعات داخل المعهد، كما تم توفير أماكن بديلة يتلقى فيه المرضى العلاج.