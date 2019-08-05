تعرف على قيمة أتعاب المحاماة في حالة خسارة الدعوى ضمن القانون الجديد

كتب - أحمد علي:

حدد قانون المحاماة الجديد، الذي أقره مجلس النواب، قبل فض دور انعقاده الرابع، قيمة أتعاب المحاماه، في حالة خسارة الدعوى، ونص القانون على تحصيل تلك الأتعاب لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لنقابة المحامين.

ونصت المادة 178 من فانون المحاماه على الأتي:

"على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:

1- 50 جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.

2- 75 جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.

3- 100 جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى.

4- 200 جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.

وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يُندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتى:

1- 200 جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.

2 - 300 جنيه في دعاوى الجنايات.

3- 500 جنيه في دعاوى النقض الجنائي.

ويُحَصَّل في قضايا التحكيم مبلغ 500 جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة".​