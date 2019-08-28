وزير الإسكان يتابع مشروع تطوير محور المحمودية بالإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد وزيرا الإسكان والمرافق ووزير الموارد المائية والري، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد أحمد شوقي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اجتماعًا؛ لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية، بحضور ممثلي الجهات المعنية، وقيادات وزارة الإسكان.

وأكد وزير الاسكان، في بيان، الأربعاء، أن المشروع القومي لتطوير محور المحمودية، محور تنموي يغير الوجه الحضاري للمنطقة، ويرفع من قيمة الأراضي بها، ويعيد استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية، موضحًا أن محور المحمودية يعتبر طريقاً موازياً للكورنيش، وسيعمل على تسهيل الحركة والانسيابية المرورية من خلال الربط العمودى مع الكورنيش.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع، واستعراض المعوقات التي تواجه التنفيذ، وسبل التغلب عليها، وجرى التوجيه بضرورة الإسراع في إزالة أي معوق، من أجل الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومي المهم في الوقت المحدد.

وأضاف وزير الإسكان: يبلغ طول مسار محور المحمودية حوالي 21.6 كم، وتم زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، ليصبح طول المسار حوالى 23 كم، ويضم 6 : 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهى (المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب)، ويتكون المشروع من 3 قطاعات، أولها القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف، والثاني القطاع الأوسط من تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم، أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية هى المالك لمشروع تطوير محور المحمودية، بينما تقوم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بأعمال الاستشاري العام، وتقوم قيادة المنطقة الشمالية العسكرية (الشعبة الهندسية) بإدارة تنفيذ المشروع، وتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2478 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع.