غدًا.. "البيئة" تختتم مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية

كتب- محمد نصار:

تختتم وزارة البيئة، غدا السبت المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية، والذي تنظمه الوزارة في محمية وادي دجلة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وتلقي وزيرة البيئة في كلمتها غدًا، الضوء على خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية ونظم إدارتها بالإضافة إلى توفير الخدمات المختلفة للزائرين وتتطرق إلى جهود الوزارة وبرامجها المختلفة لدمج السكان المحليين في عملية التنمية كما تطرقت الوزيرة إلى البرامج التي تم إطلاقها لتحفيز الشباب ودمجهم في العمل البيئي.

يأتي المهرجان في إطار تحقيق الأهداف الوطنية والمتضمنة في برنامج الحكومة 2018-2022 والتي وضعت لتشجيع الإدارة السليمة والفعالة المحميات الطبيعية والتي يعتبر السكان المحليين جزءا رئيسيا من نظم تلك الإدارة.

وانطلقت فعاليات المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية أمس الخميس بمشاركة الكثير من الشباب والأسر المصرية والمهتمين بالبيئة والمحميات الطبيعية، وجاءت فكرة المهرجان للترويج للسياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية التي تمتزج بها خصائص الطبيعة وتنوعها البيولوجي مع السكان في تلك المناطق وتسليط الضوء على هذا التنوع والثراء الطبيعي والثقافي، بحسب بيان لوزارة البيئة.

وضم المهرجان المنتجات والفنون والأكلات من مختلف المحميات الطبيعية في سيناء وسانت كاترين والبحر الأحمر والفيوم وسيوة وحلايب وشلاتين والنوبة وقد حضر المهرجان خبراء العمل البيئي والجمعيات الأهلية وشباب الجامعات وممثلو للطلبة الجامعيين الأفارقة كما تم تنظيم جلسة لمناقشة دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في التصدي للقضايا البيئية برئاسة الدكتورحسين أباظة مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.