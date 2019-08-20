وزيرا النقل والبترول يبحثان إعادة تأهيل خط سكة حديد "قنا / سفاجا / أبو طرطور"

كتب- أسامة عبدالكريم:

عقد وزير النقل، اجتماعا موسعا مع وزير البترول والثروة المعدنية؛ لبحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا / أبو طرطور، بحضور قيادات وزارتي النقل والبترول.

وحسب بيان، الثلاثاء، ناقش الجانبان سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكك الحديدية خاصة بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية والتي اتاحت للهيئة القدرة على إدخال القطاع الخاص لمساعدتها في مثل هذه المشروعات

وأكد وزير النقل، أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة في نقل خام الفوسفات وأكد وزير النقل على ضرورة أن يشتمل المشروع على مد الخط من سفاجا إلى الغردقة بطول 60 كم تقريبا؛ لتشغيل قطارات للركاب وخدمة السياحة بين الأقصر والغردقةمع تعديل المنحنيات بالخط.

من جانبه أشاد وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاون المثمر بين وزارتي البترول والنقل، مؤكدًا أن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكه حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة هو مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة ايجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد بالإضافة إلى مساهمته الايجابية لمصنع انتاج حامض الفوسفوريك بأبو طرطور والمشروعات التكميلية الأخرى بالمنطقة.