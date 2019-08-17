الصحة: توفير الرعاية الطبية للحجاج حتى مغادرة آخر فوج

كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزيرة الصحة، القائمين على البعثة الطبية للحج لهذا العام، بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية للحجاج المصريين، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية حتى آخر فوج يغادر الأراضي المقدسة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته وزيرة الصحة، اليوم السبت- بالدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي بالسعودية المشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة، لمتابعة أعمال البعثة.

وقال بيان لوزارة الصحة إن الوزيرة أشادت بالخدمات العلاجية والوقائية التي تقدمها البعثة، والتي ساهمت بشكل كبير في عدم حدوث أي أمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين خلال موسم الحج هذا العام، مشددة على رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بإدارات الحجر الصحي بجميع الموانئ والمطارات تزامناً مع وصول الحجاج المصريين إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج.

أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم متابعة كافة الحجاج عند وصولهم لمحافظتهم من خلال الكارت الصحي، الذي يتم تدوينه في الموانئ والمطارات، ويتضمن بيانات كل حاج، وذلك من خلال مديريات الصحة بالمحافظات كإجراء احترازي للتأكد من عدم الإصابة بأي أمراض معدية أو وبائية.

واستقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى صباح اليوم 58 ألفا و702 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 54 ألفا و82 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4620 حالة في المدينة المنورة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي إلى دخول 192 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 132 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 60 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، كما تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية بعدد 232 جلسة، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي.

ونوه بأن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميا على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وبدوره، أكد الدكتور عمرو قنديل عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.