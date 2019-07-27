مسؤول يكشف أسباب تصنيف "أولد كتراكت أسوان" ضمن أفضل 25 فندقا بالعالم

كتب - يوسف عفيفي:

أعرب شريف بنداري، رئيس شركة "إيجوث" للسياحة إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، عن سعادته بحصول فندق "سوفتيل ليجند أولد كتراكت بأسوان"، على التصنيف رقم 8 بالاشتراك مع 5 فنادق للعلامة التجارية "سوفتيل ليجند" في قائمة أفضل 25 فندقًا على مستوى العالم، وفقا لاستفتاء مجلة "Travel + Leisure" الأمريكية.

وقال "بنداري" في تصريحات لمصراوي، اليوم، إن تلك النتيجة ترجع إلى تكاتف الجهود والتعاون المثمر بين الشركة القابضة للسياحة والشركة المالكة وشركة الإدارة التابع لها الفندق.

وكشف عن أسباب حصول الفندق على هذا التصنيف، موضحًا أنها تكمن في تقديم الخدمة المتميزة والراقية للنزلاء، وتلبية رغباتهم، بالإضافة إلى الموقع الساحر للفندق والتجهيزات الرائعة والضخمة الخاصة له، واﻹدارة الواعية التي ساعدت على رضاء النزلاء.

وأضاف أن من ضمن الأسباب أيضا، تجهيز جميع النواحي على أحدث الأساليب في مجال الفندقة، مؤكدا أنها أكثر من رائعة، بالاضافة إلى التاريخ العريق الفندق.

وتابع: هذا التصنيف يساعد على ترويج السياحة في مدينة أسوان، ويظهر أهمية التطوير والحافظ عليها وعلى البعد التاريخي لها، ما يعطي تأثيرا إيجابيا للفندق.

كان فندق "سوفيتيل ليجند أولد كتراكت" بمحافظة أسوان، المملوك لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حاز على التصنيف رقم 8 بالاشتراك مع 5 فنادق للعلامة التجارية" سوفتيل ليجند" في قائمة أفضل 25 فندقا على مستوى العالم.

جاء هذا التصنيف وفقا لاستفتاء مجلة "Travel + Leisure" الأمريكية العالمية، والمعروفة باختيار وترشيح أفضل الوجهات الفندقية والعلامات التجارية للمسافرين حول العالم.

ويعد فندق سوفيتيل أولد كتراكت (مستوى 5 نجوم) الفندق المصري الوحيد الذي جاء في هذه القائمة ضمن أفضل الفنادق عالميا وفقا لهذا الاستفتاء.

انشئ الفندق عام 1899 وهو مصمم على الطراز الكلاسيكى ومبنى على ربوة تطل على إحدى المناظر الخلابة لنهر النيل. ويقع الفندق فى أسوان محاطا بالحدائق ويطل على بانوراما فريدة لجزيرة إليفانتين وقبر أغاخان.

جدير بالذكر أن مجلة Travel + Leisure تجري هذا المسح سنويا لاستطلاع آراء القراء في تجارب السفر حول العالم بشأن أفضل الفنادق والمنتجعات والمدن والجزر وسفن الرحلات البحرية وشركات الطيران وغيرها.

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