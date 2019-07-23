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    تهاني الجبالي: ثورة يوليو غيرت نظام القوة بالعالم

    11:48 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
    تهاني الجبالي: ثورة يوليو غيرت نظام القوة بالعالم

    المستشارة تهاني الجبالي

    كتب- أسامة عبد الكريم:

    قالت المستشار تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إنها تحرص على زيارة ضريح الرئيس جمال عبدالناصر في ذكرى ثورة 23 يوليو من كل عام حتى تتذكر مشروعهم الوطني والقومي.

    وقالت "الجبالي" في تصريحات لمصراوي،إأن "الزعيم عبدالناصر قاد ثورة يوليو المجيدة لتغيير نظام القوة في العالم وأنهى إمبراطورية لم يكن يغب عنها الشمس بإرادة الشعب المصري، فضلا عن نجاحه في استبدال كل حركات التحرر الوطني في العالم".

    وأوضحت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن "الزعيم الراحل طرح المشروع القومي العربي، الذي تسبب غيابه في وضعنا في مأزق التفتيت والإنقسام والشرذمة، وبالتالي فإن المصريين في ذكرى ثورة يوليو، في حاجة إلى تذكر ما حدث وكيفية التقدم مستقبلا، والقضاء على حروب الجيل الرابع والخامس، التي مازالت تستهدف العقل العربي الجمعي".

    وتابعت: "الشعب المصري يعرف جيدا من هو جمال عبدالناصر، هذا الرجل الذي استعصى على الفساد والرشوة، وكل عناصر الهدم ومظاهر الحياة، من أجل أن يناصر لمبادئه، التي هي بمثابة نبراسا ليس للشعب المصري فقط، ولكن لجميع شعوب العالم".

    أردفت: "عبدالناصر، نجح في إعادة توزيع الثروة والسلطة لأبناء الشعب المصري، ولا يمكن أبدا أن تؤثر فيه كل هذه المليارات التي صرفها كل شركاء العداء لمصر والأمة العربية، فذهبت كلها هباء وبقي جمال عبدالناصر في قلوب وعقول الشعب العربي بأكمله".

    تهاني الجبالي المحكمة الدستورية العليا ثورة 23 يوليو

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