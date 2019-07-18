للمتقدمين للكليات العسكرية.. كيف تستخرج قيد عائلي للجد؟

كتب - محمد سامي:

يعد القيد العائلي للجدين من الأوراق المطلوبة عند التقديم للكليات العسكرية.

ويرصد مصراوي الخطوات اللازمة والأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

أولاً:- الجد من ناحية الأب

- صورة بطاقة الجد والجده أو صور شهادات الميلاد (أو صور شهادة الوفاة في حالة الوفاة).

- قسيمة زواج الجد بالجده.

- قسيمة زواج الجد في حالة حالة زواجه بسيدة أخرى أو أكثر.

- قسيمة الطلاق في حالة حدوثه.

- بطاقة الرقم القومي للأب.

- بطاقات الرقم القومي للأعمام أو شهادات ميلاد في حالة وجوده تحت السن (شهادة الوفاه في حالة وفاة أي منهم).

- بطاقات الرقم القومي للعمات أو شهادات الميلاد في حالة وجودها تحت السن (شهادة الوفاة في حالة وفاة أي منهن)

ثانيًا:- الجد من ناحية الأم

- صورة بطاقة الجد والجده أو صور شهادات الميلاد (أو صور شهادة الوفاة في حالة الوفاة).

- قسيمة زواج الجد بالجده.

- قسيمة زواج الجد في حالة حالة زواجه بسيدة أخرى أو أكثر.

- قسيمة الطلاق في حالة حدوثه.

- بطاقة الرقم القومي للأم.

- بطاقات الرقم القومي للأخوال أو شهادات ميلاد في حالة وجوده تحت السن ( شهادة الوفاه في حالة وفاة أي منهم ).

- بطاقات الرقم القومي للخالات أو شهادات الميلاد في حالة وجودها تحت السن ( شهادة الوفاة في حالة وفاة أي منهن).