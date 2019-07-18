للمتقدمين للكليات العسكرية.. كيف تستخرج قيد عائلي للجد؟
كتب - محمد سامي:
يعد القيد العائلي للجدين من الأوراق المطلوبة عند التقديم للكليات العسكرية.
ويرصد مصراوي الخطوات اللازمة والأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي
أولاً:- الجد من ناحية الأب
- صورة بطاقة الجد والجده أو صور شهادات الميلاد (أو صور شهادة الوفاة في حالة الوفاة).
- قسيمة زواج الجد بالجده.
- قسيمة زواج الجد في حالة حالة زواجه بسيدة أخرى أو أكثر.
- قسيمة الطلاق في حالة حدوثه.
- بطاقة الرقم القومي للأب.
- بطاقات الرقم القومي للأعمام أو شهادات ميلاد في حالة وجوده تحت السن (شهادة الوفاه في حالة وفاة أي منهم).
- بطاقات الرقم القومي للعمات أو شهادات الميلاد في حالة وجودها تحت السن (شهادة الوفاة في حالة وفاة أي منهن)
ثانيًا:- الجد من ناحية الأم
- صورة بطاقة الجد والجده أو صور شهادات الميلاد (أو صور شهادة الوفاة في حالة الوفاة).
- قسيمة زواج الجد بالجده.
- قسيمة زواج الجد في حالة حالة زواجه بسيدة أخرى أو أكثر.
- قسيمة الطلاق في حالة حدوثه.
- بطاقة الرقم القومي للأم.
- بطاقات الرقم القومي للأخوال أو شهادات ميلاد في حالة وجوده تحت السن ( شهادة الوفاه في حالة وفاة أي منهم ).
- بطاقات الرقم القومي للخالات أو شهادات الميلاد في حالة وجودها تحت السن ( شهادة الوفاة في حالة وفاة أي منهن).
-
435
-
272
-
213
-
126
-
119
-
106
-
99
-
71
-
62
-
61