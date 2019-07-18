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    للمتقدمين للكليات العسكرية.. كيف تستخرج قيد عائلي للجد؟

    06:00 ص الخميس 18 يوليو 2019
    للمتقدمين للكليات العسكرية.. كيف تستخرج قيد عائلي للجد؟

    الكلية الحربية

    كتب - محمد سامي:

    يعد القيد العائلي للجدين من الأوراق المطلوبة عند التقديم للكليات العسكرية.

    ويرصد مصراوي الخطوات اللازمة والأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

    أولاً:- الجد من ناحية الأب

    - صورة بطاقة الجد والجده أو صور شهادات الميلاد (أو صور شهادة الوفاة في حالة الوفاة).

    - قسيمة زواج الجد بالجده.

    - قسيمة زواج الجد في حالة حالة زواجه بسيدة أخرى أو أكثر.

    - قسيمة الطلاق في حالة حدوثه.

    - بطاقة الرقم القومي للأب.

    - بطاقات الرقم القومي للأعمام أو شهادات ميلاد في حالة وجوده تحت السن (شهادة الوفاه في حالة وفاة أي منهم).

    - بطاقات الرقم القومي للعمات أو شهادات الميلاد في حالة وجودها تحت السن (شهادة الوفاة في حالة وفاة أي منهن)

    ثانيًا:- الجد من ناحية الأم

    - صورة بطاقة الجد والجده أو صور شهادات الميلاد (أو صور شهادة الوفاة في حالة الوفاة).

    - قسيمة زواج الجد بالجده.

    - قسيمة زواج الجد في حالة حالة زواجه بسيدة أخرى أو أكثر.

    - قسيمة الطلاق في حالة حدوثه.

    - بطاقة الرقم القومي للأم.

    - بطاقات الرقم القومي للأخوال أو شهادات ميلاد في حالة وجوده تحت السن ( شهادة الوفاه في حالة وفاة أي منهم ).

    - بطاقات الرقم القومي للخالات أو شهادات الميلاد في حالة وجودها تحت السن ( شهادة الوفاة في حالة وفاة أي منهن).

    الكليات العسكرية قيد عائلي للجد شهادات ميلاد
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