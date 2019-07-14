وزيرا الثقافة والآثار يفتتحان متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ

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كتب- محمد عاطف:

افتتحت وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور وزير الآثار، اليوم الأحد، متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبوالدهب بحي الأزهر.

جاء الافتتاح بحضور عدد كبير من المثقفين والكتاب وقيادات وزارة الثقافة وعلى رأسهم الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والكاتب يوسف القعيد وعدد من المثقفين والأدباء.

وأعربت وزيرة الثقافة في تصريحات خاصة، عن سعادتها بافتتاح متحف نجيب محفوظ، مؤكدة أنه يعد حدثا عالميا هاماً باعتبار الراحل احد الفائزين بجائزة نوبل للآداب.

ووصفت ما حدث بأنه إنجاز جديد يضاف إلى سجلات الثقافة المصرية، مؤكدة أن نجيب محفوظ يعد أيقونة الرواية العربية وأن اهتمام الدولة به يأتي من الحرص على قيمنا وحضارتنا وتراثنا وقوتنا الناعمة.

يذكر أن العمل على تأسيس متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بدأ عام 2016 وهو يتكون من طابقين الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، أما الثاني فيضم جناحا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل، وآخر لمتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعمال أديب نوبل بطبعاتها القديمة والحديثة إضافة إلى الأعمال المترجمة، فضلا عن قاعة للسينما وعدة قاعات أخرى تحمل أسماء الحارة - رثاء - أحلام الرحيل - أصداء السيرة - تجليات ونوبل .