متوفر لهذه الهواتف.. تفاصيل وموعد إطلاق تطبيق التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل وموعد إطلاق "أبلكيشن" تطبيق التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال الفيومي، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إن التطبيق سيتم إطلاقه بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن التطبيق الجديد سيتوفر على هواتف أندرويد وIphone، لافتا إلى أنه من المتوقع إطلاق التطبيق خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع فتح باب التصالح الثلاثاء المقبل من الأسبوع الحالي.

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن التطبيق سيسهل عملية تقديم طلبات التصالح ويخفف من الزحام على المراكز التكنولوجية خاصة مع الفترة الأولى التي يتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأشار "الفيومي"، إلى أن تطبيق التصالح على الموبايل لا يغني في النهاية عن الذهاب إلى المراكز التكنولوجية، متابعًا: المواطن لازم هيروح يسلم مستندات، إلا إذا عمل "سكان" على الموبايل ورفعها على الأبلكيشن

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المراكز التكنولوجية موجودة في جميع المدن والقرى على مستوى محافظات الجمهورية.

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