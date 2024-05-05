انتصار السيسي تُهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

كتب- أحمد جمعة:

حرصت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على تهنئة أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقالت انتصار السيسي عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الأحد: "كل عام وأقباط مصر جميعا بخير وسلام بمناسبة عيد القيامة المجيد".

وفي وقت سابق وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لجميع أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الأحد: "كل عام وأقباط مصر بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل عام والمصريين هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش.. سائلين الله أن يديم على الوطن وحدته ويشمل أبنائه بحفظه ورعايته وأن يمن علينا بالخير والبركة والازدهار".