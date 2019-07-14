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    رئيس الوطنية للإعلام: نلهث خلف وزير الأوقاف لتنفيذ أفكاره المستنيرة

    12:46 م الأحد 14 يوليه 2019
    رئيس الوطنية للإعلام: نلهث خلف وزير الأوقاف لتنفيذ أفكاره المستنيرة

    حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

    كتب - محمود مصطفى:

    أعرب الدكتور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن سعادته بحضوره فعاليات الدورة الأولى لتدريب الأئمة وتنمية مهاراتهم قبل الظهور على الشاشة، التي انطلقت صباح الأحد.

    وقال خلال افتتاح الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، الأحد ١٤ يوليو، إن تنمية المهارات الإعلامية تأتي في ظل التعاون المستمر مع وزارة الأوقاف.

    وأشار إلى أن وزير الأوقاف دائما لديه الكثير من الأفكار الجديدة والبناءة، قائلا: «نلهث خلفه لأن كل يوم لديه أفكار جديدة نحن في أمس الحاجة إليها لتجديد الخطاب الديني وخدمته كما ينبغي».

    وأشار إلى أن المعلومة الدينية سهلة ولكن طريقة عرضها للمتلقي هي المشكلة، لأنه لابد من إيصالها بشكل سلس بمحتواها الوسطي، وبشكل صحيح أيضا.

    ومن جانب آخر، تستكمل الوزارة فعاليات اليوم الثاني من الدورة الأولى الخاصة بـ«قضايا تجديد الخطاب الديني والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني»، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة الصحفيين، والتي بدأت أمس لمحرري الشأن الديني بالصحف والمواقع والمجلات الدينية بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

    حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام وزير الأوقاف تدريب الأئمة وزارة الأوقاف وزارة التعليم العالي

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