"تقديم إيجابي".. مصدر مصري يكشف آخر تطورات مفاوضات "هدنة غزة"

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مصري رفيع المستوى، آخر تطورات المفاوضات التي تحتضنها القاهرة؛ ضمن السعي للوصول إلى وقف الحرب في قطاع غزة، وإقرار هدنة بين الاحتلال وحركة حماس.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، الأحد، عن المصدر المصري قوله إن "هناك تقدمًا إيجابياً في المفاوضات، وما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق".

ولفت المصدر إلى أن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الأطراف.

وشدد على أن عودة السكان الفلسطينيين المهجرين من جنوب القطاع لشماله من ضمن بنود الاتفاق الراهن.

من المنتظر أن تُستأنف محادثات الهدنة في القاهرة اليوم الأحد، بعدما وصل وفد من حركة حماس إلى مصر السبت، لاستكمال المحادثات حول الهدنة المقترحة.

وسبق أن وصل كذلك مدير وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى القاهرة، وسط مفاوضات مكثفة حول وقف للنار وإتمام صفقة تبادل للأسرى في غزة.