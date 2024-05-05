"سلامة الغذاء": 70 ألف طن زيادة في صادرات مصر الغذائية خلال أسبوع

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ17 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 27 أبريل حتى 3 مايو 2024، وتضمن عددا من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 79 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، تم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت منشأتين لاشتراطات التسجيل، ومنشأة واحدة لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 33 زيارة، وتم تسجيل منشأتين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة المعتمدة، كما أصدرت الإدارة 3442 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ1777 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5250 رسالة، بنحو 280 ألف طن، وبزيادة بلغت 70 ألف طن عن الأسبوع الماضي لـ1620 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 630 صنفا من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وبحسب التقرير، مازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 22 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنفا بنحو 60 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن الموالح مازالت تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 62 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 53 صنفا بنحو 85 ألف طن.

ومثلت السودان والسعودية وهولندا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 182 دولة مستوردة.

واحتل ميناء دمياط الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 786 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ750 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 715 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2015 رسالة بنحو 395 ألف طن لـ794 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 151 صنفا من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 87 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، وأمريكا، وإندونيسيا والهند.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 646 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 284 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 20 منتج و8 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 669 منتج جديد، وأصدرت 21 شهادة بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية والبحيرة لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 43 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجاري فحص 18 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 162 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، الاسكندرية والغربية مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 17 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 1 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1670 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 672 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 252 معاينة، فيما استوفت 257 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 22 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الشرقية، الاسماعيلية، الاسكندرية، سوهاج، المنوفية، البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتم تسجيل 3 منشآت تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 5 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الاسماعيلية، الفيوم، القاهرة، الغربية والشرقية، كما تم استيفاء 5 محالب ألبان خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 1 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما تم شن حملة رقابية مشتركة مع إدارة الشكاوى بالهيئة على عدد 29 مطعمًا بمنطقة سان ستيفانو بمحافظة الاسكندرية نظرًا لورود شكاوى من المواطنين من تلك المطاعم بالمنطقة المذكورة، وتبين أثناء الحملة عدم تسجيلها بالهيئة ووجود خطر على الصحة العامة بعدد من تلك المنشآت، وتم منحهم مهلة زمنية للقيام بالإجراءات التصحيحية، وبالفعل قامت تلك المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء وتم تلافي الخطر وتسجيل 28 مطعمًا منها بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 6 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظة القاهرة.