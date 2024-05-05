شعبة بيض المائدة تكشف مصير الأسعار خلال أيام شم النسيم

كتب- محمد نصار:

كشف أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة لمنتجي الدواجن، عن مصير أسعار البيض خلال الفترة المقبلة وتفاصيل الأسعار خلال أيام شم النسيم، موضحا أن توافر الأعلاف ونزول أسعارها؛ دفع سعر البيض نحو الانخفاض بنسبة تتراوح بين 30 و40% لجميع الأنواع بالأسواق.

وتابع نائب رئيس شعبة بيض المائدة لمنتجي الدواجن، على قناة صدى البلد، أن سعر كرتونة البيض للمستهلك يتراوح بين 130 و140 جنيها، متوقعا حدوث انخفاضات جديدة في الأسعار في شهر 10 القادم، مع إنتاج دورات جديدة، لأن الدورة تستغرق بين 4 و 5 أشهر للاكتمال.

وذكر نبيل، أن الأجهزة المعنية تقوم بضبط الأسواق منعا للتلاعب، موضحا أن المنتج لـ الدواجن والبيض تنتهي مهمته عند تسليم المنتج من المزرعة بالسعر المتفق عليه بعد الانخفاض الأخير.

كما أوضح أن أسعار البيض لن ترتفع خلال أيام شم النسيم، مع ارتفاع المعروض المحلي منه، مشيرا إلى أن أنواع البيض تتفاوت أسعاره بين 3 و5 جنيهات.