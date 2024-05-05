6 صور.. ضبط 27 طن رنجة وفسيخ وأسماك غير صالحة بالقاهرة قبل شم النسيم

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع من خلال تكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة لاتخاذ التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، أشار صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية نفذت عدة حملات خلال الأسبوعين الماضيين على الأسواق تمكنت خلالها من ضبط 27 طنًا و77 كجم رنجة وفسيخ وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 19 طنًا و998 كجم لحوم ودواجن، ومصنعات، وكبدة غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 89 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين.