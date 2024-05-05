الحرارة تصل لـ37 والأمواج 3 أمتار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

6 صور.. ضبط 27 طن رنجة وفسيخ وأسماك غير صالحة بالقاهرة قبل شم النسيم

كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على الأنحاء كافة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

وتوجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج بين (2-3) متر.



وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، فهي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 35 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 32 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 37 درجة مئوية.