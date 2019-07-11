لأول مرة.. انتخاب رئيس "مصر للطيران" عضوًا بلجنة الرئاسة بـ"الآياتا"

كتب - طه عبيد:

فازت مصر، الخميس، بعضوية لجنة الرئاسة التابعة لمجلس المحافظين بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (الآياتا)، وأعضاء مجلس المحافظين الأسبوع الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عضواً في الـ "IATA Chair Committee" لـ3 سنوات حتى 2022.

وذكرت وزارة الطيران أن عضوية مجلس المحافينانجازاً دولياً لمصر في مجال النقل الجوي، نظراً للدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران في منطقه الشرق الأوسط و أفريقيا. كما أنها تعد المرة الأولى في تاريخ مصر للطيران التى يتم انتخاب أحد رؤسائها لهذه العضوية خاصة بعد انضمام لجنة السياسات والاستراتيجيات للجنة الرئاسة بالآياتا.

كان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حصل على عضوية مجلس المحافظين بالآياتا في يونيو الماضي بعد الموافقة بالاجماع على انتخابه لهذه العضوية والتي تستمر 3 سنوات، وعقب فوزه بهذه العضوية من ضمن العشر أعضاء القائمين بأعمال هذه اللجنة الهامة بالآياتا.

وأعرب الطيار أحمد عادل رئيس شركة مصر للطيران عن سعادته لاختياره عضواً بها وهو ما يعد إضافة جديدة لرصيد الشركة الوطنية وإنجازًا دوليًا تم تحقيقه لقطاع الطيران المدني المصري.

وأوضح عادل أنه من مهام ومسئوليات لجنة الرئاسة هي القيام بمراقبة أداء الاتحاد الدولي الـIATA وتقديم التوجيهات والتوصيات الإدارية للرئيس التنفيذي للآياتا، وللمجالس الإستشارية التابعة للإتحاد فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لسياسات صناعة النقل الجوى ومراقبة الآداء المالى للاتحاد بشكل عام، وتقديم كل التوصيات والمقترحات لمجلس المحافظين لاعتمادها ليتم تطبيقها من قبل الأياتا ، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الأول للجنة فى شهر سبتمبر المقبل فى مدينة ميونيخ بألمانيا.

يذكر أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي الآياتا يضم في عضويته أكثر من ٢٩٠ عضواً من شركات الطيران من إجمالي ١٢٠ دولة والتي تتحكم في نحو 82% من حركة النقل الجوي على مستوى العالم متمثلة في كبرى شركات الطيران والشحن الجوي.