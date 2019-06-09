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نقابة الإعلاميين تنعي عصام غريب: أثرى العمل الإقليمي

04:41 م الأحد 09 يونيو 2019
نقابة الإعلاميين تنعي عصام غريب: أثرى العمل الإقليمي

الاعلامي عصام غريب

كتب- مصطفى علي:

نعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده، ومجلس النقابة، بمزيد من الحزن والأسى الإعلامي عصام غريب كبير مقدمي برامج تليفزيون الإسكندرية الذي وافته المنية. وقال سعدة، حسب بيان: "فقدنا إعلاميًا كبيراً أثرى العمل الإعلامي الإقليمي خلال مسيرته الحافله بالعطاء والمهنية، بداية من إذاعة الإسكندرية ثم تليفزيون الأسكندرية، وأدعو المولى عز وجل أن يرحمه ويُلهم أهله الصبر والسلوان".

عصام غريب طارق سعده مجلس النقابة الأسكندرية

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