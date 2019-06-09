نقابة الإعلاميين تنعي عصام غريب: أثرى العمل الإقليمي
04:41 م الأحد 09 يونيو 2019
كتب- مصطفى علي:
نعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده، ومجلس النقابة، بمزيد من الحزن والأسى الإعلامي عصام غريب كبير مقدمي برامج تليفزيون الإسكندرية الذي وافته المنية. وقال سعدة، حسب بيان: "فقدنا إعلاميًا كبيراً أثرى العمل الإعلامي الإقليمي خلال مسيرته الحافله بالعطاء والمهنية، بداية من إذاعة الإسكندرية ثم تليفزيون الأسكندرية، وأدعو المولى عز وجل أن يرحمه ويُلهم أهله الصبر والسلوان".
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