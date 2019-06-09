الأعلى للجامعات يوافق على تنظيم مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

كتبت- داليا شبل:

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول معايير مسابقة اختيار أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية.

وحسب بيان التعليم العالي، اليوم الاحد، أشار التقرير إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 مايو الماضي، على إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية، موضحًا أن هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها تقييم الجامعات في مجال الأنشطة أسوة بمسابقة أفضل الجامعات جاهزية للعام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

وأوضح التقرير معايير التقييم، وتشمل: تنوع الأنشطة الطلابية وتمثيلها للقطاعات المختلفة، وكثافة اشتراك الطلاب في الأنشطة وكل نشاط منفرد، والاستمرارية خلال العام والمساحة الزمنية لتلك الأنشطة، ونسبة ما تم تحقيقه من خطة الأنشطة المعدة مسبقاً ، وقدرة اتحاد الطلاب وإدارة الجامعة على تدبير موارد إضافية لدعم النشاط، والاشتراك في الأنشطة لمركزية في المجالات المختلفة، والتعاون مع الجامعات والمعاهد الأخرى في تنفيذ أنشطة مشتركة، ومشروعات خدمة المجتمع والبيئة، فضلا عن المبادرات الطلابية وريادة الأعمال وإعداد القادة، والمشاركات الدولية وتمثيل مصر في الخارج، والأنشطة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التميز في الأنشطة الابتكارية والاختراع.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين، بالإضافة إلي درع المسابقة للمراكز الثلاثة الاولى.

وأضاف التقرير أنه تم مخاطبة رؤساء الجامعات للاستعداد لتلك المسابقة مع الإعلان عن معايير التسابق ولجنة التحكيم المشكلة بقرار وزاري تحت مسمى اللجنة العليا للأنشطة الطلابية على أن تستمر المسابقة حتى انتخابات الاتحادات الطلابية الجديدة متضمنة أنشطة الإجازة الصيفية ومهرجان استقبال الطلاب الجدد للعام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.