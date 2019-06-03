الآثار تبحث إعادة توظيف قصر البارون امبان مع سفيرة بلجيكا

كتب- محمد عاطف:

اجتمع وزير الآثار اليوم الاثنين، بالسفيرة سيبل دي كارتيه سفيرة بلجيكا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالزمالك؛ لمناقشة مشروع إعادة توظيف قصر البارون امبان بشارع العروبة بمصر الجديدة فور الانتهاء من أعمال الترميم الجارية به.

وحسب بيان، اليوم، يشمل المشروع إقامة معرض تراثي عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة وجمعيات المجتمع المدني بمصر.

حضر الاجتماع الدكتور محمود مبروك مستشار العرض المتحفي محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية الدكتورة نيفين نزار معاون وزير الاثار للمتاحف و ولاء بدوي مدير متحف قصر المنيل والسفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الخارجية بالوزارة.

وأوضحت الدكتور نزار أنه من المقترح أن يشمل المعرض مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

ومن جانبه أكد عبدالعزيز، إنجاز فيما يقرب من ٨٠٪ من أعمال ترميم القصر، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر أكتوبر، وجرى الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الاسقف والكرانيش الجصية، والانتهاء من ترميم الاعمدة الرخامية والابواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسي و التمثال الرخامي بالموقع العام، وقد بلغت تكلفة اعمال المشروع ١٠٠ مليون جنية مصري.