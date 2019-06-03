مصر للطيران تلغي رحلة للخرطوم بسبب الأحداث الجارية في السودان

كتب- طه عبيد:

قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلة الشركة رقم MS 855 والمقرر إقلاعها اليوم من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في تمام الساعة الرابعة عصراً بسبب الأحداث الجارية في السودان، صرح بذلك مصدر مسؤول بالشركة في بيان صحفي.

وقال المصدر: يتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران للخطوط للجوية تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.​