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    مصر للطيران تلغي رحلة للخرطوم بسبب الأحداث الجارية في السودان

    02:11 م الإثنين 03 يونيو 2019
    مصر للطيران تلغي رحلة للخرطوم بسبب الأحداث الجارية في السودان

    مصر للطيران

    كتب- طه عبيد:

    قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلة الشركة رقم MS 855 والمقرر إقلاعها اليوم من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في تمام الساعة الرابعة عصراً بسبب الأحداث الجارية في السودان، صرح بذلك مصدر مسؤول بالشركة في بيان صحفي.

    وقال المصدر: يتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران للخطوط للجوية تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.​

    مصر للطيران الخرطوم الاحتجاجات في السودان مطار القاهرة الدولي

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