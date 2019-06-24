لأكثر من 35%.. "الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار الماشية

كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار الماشية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، بمعدل وصل إلى 35% وسط ركود تام سيطر على الأسواق.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن انخفاض الأسعار لا يدعو إلى القلق، بل هو نتاج عمل ومجهود تقوم به أجهزة الدولة، مشيرًا إلى نجاح حملات التحصين التي بلغت 3 حملات في العام، ما أدى إلى الحد من نفوق الماشية، بالإضافة إلى توفير الأعلاف بأسعار مناسبة.

وأضاف سليمان لـ"مصراوي"، أن مشروع البتلو وتوفير القروض طويلة الأجل التي وزعت على المربيين منذ 2016 وحتى 2019، ساهمت في زيادة المعروض من اللحوم، لافتًا إلى أن الأسعار انخفضت 15% عن العام الماضي، نافيًا أن يكون الاستيراد هو السبب في تراجع الأسعار، في ظل قلة كميات اللحوم الحية التي تدخل مصر.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، أن أسعار البيع في المجازر لم تنخفض مقارنة باللحوم الحية، ما يؤكد أن الحلقات الوسطية هي السبب الرئيسي في تحريك الأسعار.

وأرجع مجدي الشركي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، سبب التراجع في الأسعار، إلى كثرة المعروض، بالإضافة إلى الشائعات المنتشرة حول استمرار تراجع أسعار الماشية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الشركي لـ"مصراوي"، أن الأسواق تعاني حالة من الركود الشديد، مشيرًا إلى أن حركة البيع متوقفة تمامًا رغم تراجع الأسعار بشكل كبير.

وتابع: "كل عام في هذا التوقيت تشهد الأسواق ركودًا مماثلًا ثم ترتفع وتيرة البيع مع اقتراب عيد الأضحى المبارك".

واشتكى عدد من مربي الماشية بعد تعرضهم لخسائر كبيرة.

وقال أحمد صادق مربي مواشي في الدقهلية: "بيوتنا اتخربت وتعرضنا لخسائر كبيرة، بسبب انخفاض الأسعار"، موضحًا: "نتعرض للعديد من المشكلات أبرزها قلة البيع وزيادة تكاليف الإنتاج بداية من الأعلاف مقارنة بسعر بيع الألبان".

وأضاف محمد عليش مربي ماشية في الإسكندرية، إن تراجع الأسعار مؤقت، موضحًا أن الأسعار سترتفع من جديد، قبل عيد الأضحى.​