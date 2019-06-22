خدمة جديدة.. كيف تقدم شكوى ضد شركات الكهرباء؟ (خطوات)

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كتب- محمد صلاح:

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على متابعة ورصد شكاوى المواطنين المتعلقة بوجود تقاعس ببعض الإدارات أو الهندسات التابعة لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

وأعلن الجهاز إطلاقه خدمة جديدة لاستقبال مشكلات المواطنين الذين فشلوا في الوصول لأي حلول لها مع شركات التوزيع التابعين لها على النحو التالي:

أولا- أن يكون المشترك رفع شكواه إلى شركة الكهرباء المختصة ولم يجد لها حلاً.

ثانيا- أن تقدم المرفقات الآتية بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو تسلم باليد في مقر الجهاز.

ثالثا- صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة.

رابعا- صورة من رد الشركة المختصة على الشكوى المقدمة منه.

خامسا- يجب على مقدم الشكوى في عقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 كيلووات وعقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500 كيلو وات مراعاة تقديم مخطط أحادي الهيكل لمنظومة القوى الكهربية موضحا عليه مكان تركيب عدادات قياس الطاقة المختلفة.

كيفية تقديم شكوى للجهاز؟

أولا- الحضور إلى مقر الجهاز وملء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

ثانيا- تحميل نموذج الشكوى من الموقع الرسمي للجهاز وملء جميع البيانات بالتفصيل وإرساله إلى مقر الجهاز، سواء بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو التسليم باليد.

ثالثا- استخدام نموذج الشكوى الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للجهاز.