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    ننشر نص تقرير البرلمان النهائي بشأن مشروع الموازنة الجديدة

    12:10 ص الخميس 20 يونيو 2019
    ننشر نص تقرير البرلمان النهائي بشأن مشروع الموازنة الجديدة

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    حصل "مصراوي" على نص التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020، والذي من المقرر عرضه على النواب بالجلسة العامة للبرلمان يوم السبت المقبل، لمناقشته واقراره.

    يأتى ذلك بعدما انتهت لجنة الخطة والموازنة من اقرار مشروع الموازنة وخطة التنمية المقدم من الحكومة بعدما ادخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية، بزيادة اعتمادات ومُخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بما يقارب الـ10 مليارات جنيه، وهى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.

    كما تم التوافق على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسى، ومبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى دعم وزارة الرى والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه.​

    التنمية المستدامة الموازنة العامة مجلس النواب البرلمان المصري وزارة التربية والتعليم الهيئة القومية للإنتاج الحربي

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