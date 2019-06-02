السيسي يدعو الطلاب وأولياء الأمور إلى الثقة في جهود الدولة لتطوير التعليم

(مصراوي):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن إصلاح منظومة التعليم يأخذ الكثير من الجهد والإعداد والتكلفة لتحقيق مستقبل أفضل لأولادنا وبلدنا، داعيًا أولياء الأمور والطلبة إلى الثقة في الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد.

وقال الرئيس السيسي - خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية - "إن مسار التعليم خلال الخمسين عاما الماضية أنتج قدرة متواضعة وعقلا كل همه أن يأخذ شهادة للتوظيف بدون أي طموح ودون أي دافع للنمو والتقدم، وهذا أمر لا يسهم في بناء الدول الكبرى".. مضيفا "هذا الوضع جعلنا نفكر في ضرورة تطوير التعليم، ولكننا وجدنا عقبات من كل اتجاه.. إذا كنتم تريدون تعليما جيدا فهناك تكلفة وحتمية في التحمل والجهد ولكن لن يكون ذلك على حساب مستقبل أولادنا".

وتابع قائلًا: "هناك آلاف المدارس التي تحتاج إلى تحديث النظم بها من حاسبات واتصالات وغير ذلك، ونواجه انتقادات بأن نظام الاتصالات يقع، ولكن علينا أن نتحمل حتى تنجح المنظومة كلها لنصل إلى تعليم جيد"، مؤكدا أن المسار الحالي يصل بنا بالفعل إلى تعليم جيد ولكن جني الثمار يحتاج إلى مزيد من الوقت.

ودعا أولياء الأمور والطلبة إلى ألا يتصوروا أن نظام التعليم الجديد سيكون على حساب مستقبلهم، موجها حديثه لهم "تكاتفكم سيجعلنا نحقق نتائج أفضل".