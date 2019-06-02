برلماني: إنشاء بورصة سلعية يضبط الأسعار ويقضي على الاحتكار

كتب- أحمد علي:

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

وأكد مشهور، في بيان، اليوم الأحد، أن تخطيط الوزارة لتأسيس شركة مساهمة لتدشين أول بورصة سلعية، سيساهم في القضاء على الأسواق العشوائية، وتحقيق التوازن في جميع الأسعار والمنتجات وضمان توافرها الدائم في جميع الأسواق المصرية، بالإضافة إلى اكتشاف توجهات الأسعار، وتحقيق شفافية التسعير، وتخفيف مخاطر الأزمات المفاجئة.

كما أشاد باهتمام الوزارة بإنشاء مناطق لوجيستية لتوفير بنية تحتية للبورصة السلعية لانجاحها، مشددًا على أهمية زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية للسلع والمنتجات، والتي من شأنها مساعدة البورصة السلعية في ضبط الأسوق وتوفير السلع لكافة للمواطنين وبأسعار مناسبة، فضلًا عن التخلص التام من الممارسات الاحتكارية.​