حدث ليلًا| صلاح يلهم المصريين.. والطلاب المصريون يتصدرون بالكويت.. وانفجار في ليبيا

القاهرة- مصراوي :

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد مصراوي، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

بالأسماء.. 17 طالبا مصريا يتصدرون نتائج الثانوية العامة في الكويت

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي، أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسي 2018- 2019، من بينهم 17 طالبا وطالبة مصرية، للتفاصيل اضغط هنا..

السكة الحديد: لا تغيير في أسعار تذاكر القطارات خلال العيد

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، مساء السبت، سير العمل بمحطة القاهرة وشبابيك حجز التذاكر للتأكد من توفير التذاكر نتيجة الدفع بقطارات إضافية، للتفاصيل اضغط هنا..

من 3 كلمات.. صلاح ينشر تغريدة بعد الإنجاز الأوروبي

نشر النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغريدة عبر فيها عن سعادته بالتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد قيادته لنادي ليفربول للفوز على توتنهام، للتفاصيل اضغط هنا..

صلاح يسيطر على الأرقام.. 8 ملامح تاريخية في ليلة تتويج ليفربول بدوري الأبطال

سيطر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على أرقام مباراة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز الريدز بهدفين دون رد على حساب توتنهام في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية، مدريد، للتفاصيل اضغط هنا..

المجلس العسكري السوداني: نسعى لقيام دولة مدنية ولكن بالقانون

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه لا يمانع تسليم السلطة للمدنيين، مشترطا أن تكون الحكومة "شاملة لكافة أطياف المجتمع السوداني"، للتفاصيل اضغط هنا..

الصحة للمدخنين: "فارقها.. واختار صحتك"

دشنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حملة بعنوان "فارقها واختار صحتك" عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لنشر الوعي المجتمعي عن أهمية مكافحة التدخين والتصدي له، للتفاصيل اضغط هنا..

الصين: مستعدون لمواجهة مع واشنطن في التجارة لكن باب الحوار مفتوح

قال وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ الأحد إن الصين مستعدة لمواجهة مع واشنطن في مجال التجارة، لكنها ستبقي باب الحوار مفتوحا، للتفاصيل اضغط هنا..

​الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ قادمة من الجولان المحتل

أعلن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لأهداف جوية معادية كانت تستهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق وتعاملت معها وأسقطتها، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، للتفاصيل اضغط هنا..

​مقتل 3 وإصابة 11 آخرين جراء انفجار استهدف مقرًا للجيش في درنة

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون جراء انفجار سيارتين مفخختين جنوب مدينة درنة بشرقي ليبيا صباح اليوم الأحد، حسبما ذكر مصدر طبي بمستشفى الهريش بدرنة، للتفاصيل اضغط هنا..

انفجار سيارتين مفخختين بمدينة درنة شرقي ليبيا

قال محمد الشاعري من مديرية أمن درنة أن سيارتين مفخختين انفجرتا بمدينة درنة بشرقي ليبيا صباح اليوم الأحد، للتفاصيل اضغط هنا..

ترامب: على رئيس الوزراء البريطاني القادم رفض دفع فاتورة "بريكست"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، البريطانيين إلى إرسال نايجل فراج للتفاوض مع بروكسل والخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذا رفض الاتحاد إعطاء بريطانيا ما تريد، للتفاصيل اضغط هنا..

"غير مسجل".. الصحة تُحذر من دواء بيطري مغشوش بالأسواق

حذرت وزارة الصحة والسكان، من مستحضر مغشوش يستخدم للعلاج البيطري، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يُقر تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. للتفاصيل اضغط هنا..