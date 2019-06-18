"السجيني" عن تصريحات أردوغان: "مزايدة غير مقبولة"

كتب - أحمد علي:

رفض النائب أحمد السجنيي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس التركي أردوغان، بشأن وفاة محمد مرسي، مؤكدًا أنها استمرار لنهجه السافر في التدخل بالشأن المصري، والمزايدة غير المقبولة.

وأكد السجيني - في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الأكاذيب التي تروج من قبل أردوغان، ما هي إلا من وحي الخيال الوهمي له، مشددا على أن السلطات المختصة في مصر، وعلى رأسها النائب العام، أصدرت التفاصيل الكاملة بشأن الوفاة التي حدثت أمام الجميع بقاعة المحاكمة وبحضور العديد من المتهمين من أتباعه فى ذات القضية، التي كانت تنظر والخاصة بالتخابر.

ولفت السجيني إلى أن أردوغان يروج لسيناريوهات خبيثة بشأن الوفاة، ولا يدرك أن مصر دولة قانون وذات مؤسسات قوية قادرة على مواصلة دورها المنوط بها دون الالتفات لمثل هذه الأكاذيب التي تروج من رئيس حول بلاده لسجون وساحة للإرهابيين وملجئا لقوى الشر والظلام.

وأكد السجنيي أن القضاء المصري يقوم بدوره الوطني والمستقل وذلك في نظر جميع القضايا بكل شفافية ونزاهة دون أي تدخلات سواء خارجية أو داخلية وهو من المؤسسات الوطنية التي يثق فيها الشعب المصري و يعتز ويفتخر بأدائها .

ودعا السجيني، أردوغان ومن وصفهم بأمثاله من الحكام أصحاب الهوى في طروحاتهم السياسية أن ينظروا إلى التحديات التي تواجه أوطانهم بدلا من الاستمرار في المحاولات البائسة لتغيير الحقائق وبث الأكاذيب والفتن في البلاد المحيطة.