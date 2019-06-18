بالشروط.. الأزهر يفتح باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي

كتب - محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقدم إلكترونيًّا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) للعام الدراسي 1440 - 1441 هـ / 2019 - 2020م، ابتداءً من يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري حتى 15 أغسطس المقبل.

وفي إطار الخطوات العملية التي يخطوها الأزهر في مجال التحول الإلكتروني ومنظومة التنسيق الإلكتروني، يتم التقديم عبر الرابط التالي.. (اضغط هنا ).

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية -في بيان اليوم الثلاثاء- سن القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري بحديهما الأدنى والأقصى على النحو التالي: مرحلة رياض الأطفال: الحد الأدنى 4 سنوات والحد الأقصى 5 سنوات 11 شهراً 29 يوماً، أما الصف الأول الابتدائي فالحد الأدنى له 6 سنوات والحد الأقصى 9 سنوات. وأن الطالب المقيد بالفعل بأي صف من الصفوف المتاحة للتسجيل سيتم تصعيده تلقائيًّا للصف الأعلى ووفق الضوابط دون التسجيل الإلكتروني على الموقع. لذا طالب القطاع في إعلانه بعدم التسجيل للتلميذ المقيد.

وأعلن القطاع عددًا من الشروط والتعليمات الخاصة بالتقديم، وهي كالآتي:

أولا - يجوز النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال في حدود (ستة أشهر)، والنزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي في حدود (ستة أشهر)، وذلك بخصوص المعاهد الأزهرية التي تتوافر بها هذه المرحلة، والتي لم تستوف كثافة الفصول بها، وذلك ممن توافرت في حقهم شروط القبول بهذه المرحلة وحتى اكتمال الكثافة بهذه المعاهد فقط، ويشترط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة.

ثانيا - لا يجوز التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك.

ثالثا - يؤخذ إقرار على ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًّا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

رابعا - الأوراق المطلوبة للتقديم (ورقيًّا) هي: (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية).

خامسا - الأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق هي: (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر / كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية / طلب التحاق – عدد (4) صور شخصية حديثة 4×6 – عدد (5) أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي).

سادسا - في حالة عدم استكمال الملف أو عدم حضور التلميذ أو التلميذة خلال خمسة عشر يوما من بدء العام الدراسي يعتبر قيده لاغيا وتخطر الإدارة التعليمية والمنطقة بذلك.

سابعا - المعاهد (العادية – النموذجية - الخاصة) التي بها قاعات رياض أطفال تستوفى كثافة الفصول من أطفال (رياض أطفال) السابقين بها أولا، ثم تستكمل الكثافة المتبقية من المتقدمين الجدد ممن تنطبق عليهم شروط القبول.

ثامنا - لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي، وإن كان السن يسمح بذلك وذلك منعًا للمساءلة القانونية.

تاسعا - على ولي الأمر متابعة إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء مدة التقديم من خلال المعهد أو الإدارة التعليمية.

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية -في البيان- على المعاهد الخاصة بضرورة الإعلان عن مصروفاتها في مكان بارز وواضح، وعدم إضافة أية مبالغ أخرى خلاف المصروفات المعلنة والمحددة باللائحة الداخلية لكل معهد، مع ضرورة اطلاع الموجه على اللائحة والتأكد من صحة المصروفات المعلنة.

كما شدد على الجميع بعدم تحصيل أيه مبالغ نقدية من أولياء الأمور تحت أي مسمى من المسميات عند تقدمهم بطلبات الالتحاق ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.