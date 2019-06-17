بدءًا من الغد.. "التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس "STEM"

كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات: الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسيوط، الاقصر، المنوفية، الغربية، القليوبية، الشرقية، قنا، وبني سويف، وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019 حتي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، الإثنين، أن التقديم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني " http://emis.gov.eg/"، حيث ينهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم، ويوقع ولي الأمر عليها ويقدمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتماده.

وأكدت الوزارة أن إجراء الاختبارات للطلبة الذين يريدون الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، يومي 24 و25 يوليو 2019.

ووضعت الوزارة عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، منها: أن يكو عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019، ويمكن الاطلاع على الشروط كاملة عبر الرابط: http://moe.gov.eg/stem/doc/Declaration_students_stem_19-20.pdf