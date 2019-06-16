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"المجلس الأعلى" ينظم مسابقة سنوية لمشروعات تخرج طلاب إعلام

05:59 م الأحد 16 يونيو 2019
"المجلس الأعلى" ينظم مسابقة سنوية لمشروعات تخرج طلاب إعلام

مكرم محمد أحمد

كتب- مصطفى علي:

‎أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هذا الأسبوع، مسابقة سنوية لمشروعات تخرج طلاب كليات وأقسام الإعلام.

‎وقال عبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الذي ينظم المسابقة، إنها تقام برعاية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وتشمل جميع تخصصات الإعلام، كما أنها تأتي في إطار المنظومة الجديدة للإعلام بالمجلس، والتي صمُمت لتتجاوز المفهوم التقليدي إلى مساحات أشمل وأكثر تأثيرًا وارتباطًا بالمجتمع والمنظومة العامة للإعلام.

‎وأضاف "أبوكب"، أنه سيتم إتاحة التقدم بالمشروعات مباشرة بالإضافة للطلاب لكليات وأقسام الإعلام بشكل استثنائي هذا العام للمشاركة بمشروعات التخرج الخاصة بالطلاب، فيما ستعلن مبكرًا خلال العام الدراسي الجديد التفاصيل المتعلقة بالمسابقة للعام الجديد، كما سيتيح الموقع فرصة التدريب أمام النماذج المميزة من الطلاب في التخصصات المختلفة.

مكرم محمد أحمد الأعلى لتنظيم الإعلام مشروعات تخرج طلاب إعلام
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