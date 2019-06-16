في يوم.. تنفيذ 83 ألف حكمًا قضائيًا وضبط 126 ألف مخالفة مرورية بالمحافظات

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 205 قطعة سلاح ناري بحوزة 167 متهمًا عبارة عن 21 بندقية آلية، 3 بندقية رصاص، 49 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 123 فردًا محليًا، 599 طلقة مختلفة الأعيرة، 40 خزينة متنوعة، تنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع.

وضبطت الحملة، 176 قضية مخدرات بحوزة 190 متهمًا ضُبط خلالها 23 كيلو مخدرات متنوعة و3204 أقراص مخدر، وضبط 58 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، و3 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، وضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 8 متهمين ارتكبوا 10 حوادث متنوعة، و25 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، و30 قضية مصنفات متنوعة و298 دراجة نارية مخالفة، 26507 مخالفات مرورية، 2538 مخالفة مرافق.

وفحصت الحملة، 107 من سائقي بالطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 سائقين، وإعادة 9 دراجات نارية مسروقة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق .