برلماني: ضوابط الأعلى للإعلام ستعيد لمصر مكانها الطبيعي في الريادة الإعلامية

كتب- أحمد علي:

اعتبر النائب أشرف رشاد عثمان، وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو بداية لتصحيح المشهد الإعلامي والرسالة الإعلامية التي شهدت فوضي غير مسبوقة في السنوات الماضية.

وأضاف رشاد، في تصريحات صحفية، أن "بعض برامج التوك شو تشهد حالة من الفوضى وعدم التزام بعض المتحدثین بأخلاقیات الحوار التى تصل للمشاهدين في منازلهم، بالإضافة إلى تجاوزات بعض البرامج الرياضية التي تبث روح الكراهية بين مشجعي الفرق المختلفة".

وقال إن "البرامج الطبية التي تروج لأدوية مغشوشة تصيب أبناء الوطن بالعديد من الأمراض وأيضا بعض البرامج الدينية التي يظهر بها غير المختصين وبالتالى تبث الفتن".

وأكد عضو البرلمان أن حزمة الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ستساهم في استعادة مصر لمكانها الطبيعي في الريادة الإعلامية وتقديم إعلام يليق بمكانة مصر، مطالبا بفرض عقوبات رادعة وحاسمة على مخالفي الضوابط.