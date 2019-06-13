لركاب الخط الثالث.. تعرف على الأسعار الجديدة لاشتراكات المترو

(مصراوي):

ناشدت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مستخدمي الخط الثالث للمترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة بعد تحريك الأسعار، اليوم الخميس، وتطبيقهًا ابتداءً من السبت المقبل 14 يونيو.

وكانت الوزارة، أعلنت التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث للمترو تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، مع استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشًا لكافة المناطق.

ولفت إلى أن الأسعار السابقة تنطبق على مستخدمى الخط الثالث، وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان إلى المرج الجديدة ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

وحددت الوزارة، الأسعار الجديدة لاشتراكات الخط الثالث كالآتي:

*اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما اقرب:

• 16 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45% على أن يصبح سعر الاشتراك 230 جنيه بدلاً من 420 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 383 قرش بدلًا من 7 جنيه.

• 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 55%، على أن يصبح سعر الاشتراك 270 جنيه بدلاً من 600 جنيه، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 450 قرش بدلًا من 10 جنيه.

• أكثر من 25 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 40% على أن يصبح سعر الاشتراك 360 جنيه بدلاً من 600 جنيه، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 600 قرش بدلا من 10 جنيه.

*اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة ثلاث أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب.

• 16 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 50% على ان يصبح سعر الاشتراك 630 جنيه بدلاً من 1260 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرش بدلا من 7 جنيه.

• 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 58% على ان يصبح سعر الأشتراك 760 جنيه بدلاً من 1800 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرش بدلا من 10 جنيه.

• أكثر من 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45% على ان يصبح سعر الأشتراك 1000 جنيه بدلاً من 1800 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرش بدلا من 10 جنيه

مع وجود اشتراكات سنوية يتم الاستعلام عنها من خلال مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

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