​الجيزة: إنشاء 118 محلًا وباكية حضارية للباعة الجائلين بسوق (زنين)

الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه جاري إنهاء أعمال المرحلة الأولى من سوق (زنين) الحضاري الأول بحي بولاق الدكرور والتي تتكون من 118 محلًا وباكية، وذلك لنقل الباعة الجائلين إليه بدلًا من استغلالهم لنهر الطريق، مما يسبب إعاقة الحركة المرور.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الخميس، لحي بولاق الدكرور، رافقه خلالها جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وأسامة السقعان رئيس حي بولاق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

وأشاد راشد بالسوق الحضاري لما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، موضحًا أن سوق (زنين) يأتي ضمن خطة المحافظة في تطوير الأسواق العشوائية وغير الآمنة، حيث جاري الانتهاء من المرحلة الأولى وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من نقل غرفة الكهرباء التي كانت متواجدة بمنتصف الشارع، وجاري توصيل التيار الكهربائي للمحلات، وسيتم البدء في إجراءات المرحلة الثانية بمجرد الانتهاء من المرحة الأولى، مشيرًا إلى أن المنطقة عانت من إهمال كبير، حيث تعد هذه بداية لتطوير المنطقة لتوسعة الشارع ورصفه من أجل تحقيق السيولة المرورية، خاصة أن شارع (زنين) هو محور مروري رئيسي للوصول إلى الطريق الدائري.

ولفت راشد إلى أنه تم توفير منطقة ألعاب للأطفال مؤمنة لتفريغ طاقتهم وسيتم تدعيمها بأعمدة إنارة حديثة، موجهًا رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضرورة توفير صناديق للقمامة ورفع المخلفات من المنطقة بصفة دورية؛ لتظل المنطقة بصورة حضارية.

وتفقد المحافظ - خلال جولته - أعمال إخلاء الباكيات والشوادر بسوق (ناهيا)؛ استعدادا لتسليم الموقع للهيئة القومية للمترو لبدء تنفيذ مسار المرحلة الرابعة من خط المترو ببولاق الدكرور، كما تابع أداء شركات الجمع السكني ببعض القطاعات بالحي.