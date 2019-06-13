300 أتوبيس جاهز لنقل حجاج السياحة "البري".. والطيران" يستعد

كتب ـ يوسف عفيفي:

أجرت وزارة السياحة وغرفة الشركات فحص نحو 300 أتوبيس سياحي لنقل 12 ألف حاج من حجاج البري هذا العام إلى الأراضي المقدسة، بهدف التأكد من صلاحيتها وسلامتها الفنية للعمل في موسم الحج.

وقال مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الوزارة انتهت من عمليات الفحص على الأتوبيسات السياحية التي ستعمل في موسم الحج بموديلات 2010، في القاهرة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والغردقة والإسكندرية.

وأوضح شلبي لـ"مصراوي"، أن الوزارة زودت من عدد الأتوبيسات السياحية لتبلغ 300، بهدف تعزيز وتحديث الأسطول البري استعدادًا للحج السياحي، علمًا بأن الموسم يحتاج لـ267 أتوبيس، لكن جاء العدد أكثر من المطلوب تحسبًا لأي ظرف طارئ ولضمان راحة الحجاج وانتظام المواعيد.

وتلزم ضوابط الحج السياحي التي وضعتها الوزارة، أن تكون الأتوبيسات من موديلات 2010، وأن تكون مزودة بجهاز التتبع الإلكتروني gps، وعلى الشركات توفير سائقين لكل أتوبيس، على أن يكون كل سائق مسجلا بالوزارة وجرى توقيع الكشف الطبي عليه، ويكون حاصلا على دورة تدريبية عملية ونظرية، وملتزما بالمواعيد ولا يحصل على إكراميات أو أية مبالغ من الحجاج.

كما تلزم الضوابط، الشركات بتوفير سائقين لكل أتوبيس، على أن يكون كل سائق مسجلا بالوزارة وجرى توقيع الكشف الطبي عليه، ويكون حاصلاً على دورة تدريبية عملية ونظرية، وملتزمًا بالمواعيد ولا يحصل على إكراميات أو أية مبالغ من الحجاج.

وقال نادر عياد رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة رفعت من كفاءة السائقين وتدريبهم على مستويات عالية ومقاييس عالمية، مع إلزام الشركات بضرورة تزويد الأتوبيسات بأجهزة التتبع الإلكتروني وطفاية حريق، وحقيبة إسعافات وعدة كاملة.

وأكد عياد، في تصريحات سابقة، أن الغرفة حريصة على توفير كافة السبل لراحة ضيوف الرحمن وضمان وصولهم لأداء فريضة الحج بسهولة ويسر وحماية مصالح الشركات السياحية وسمعة القطاع السياحي.

وتابع: "سيتم توفير أتوبيسات احتياطية لنقل حجاج البري، حال تعرض أي أتوبيس ناقل للحجاج لأي ظرف يمنعه من استكمال الرحلة وهناك متابعة لحركة الأتوبيسات والتدخل الفوري لحل أية مشكلة سواء داخل الأراضي المصرية أو الأردنية أو السعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن".

ويجرى تحديد موديل الأتوبيسات، من خلال اللجنة العليا للحج والعمرة وفحصها بشكل دقيق للتأكد من صحة الأتوبيسات المتاحة كاملة، وفقا لضوابط الحج، كما أن وزارة السياحة خصصت لجانًا بمصر وخارجها لتتبع حركة المعتمرين والحجاج، منها: لجنة في نويبع بمصر، ولجنة بالأردن، ولجنة بالعقبة، ولجنة بحي العمارة على الحدود السعودية الأردنية.

وعلى جانب آخر، تنهي شركة مصر للطيران، جسرها الجوي المخصص لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة خلال الأسبوع المقبل، لتبدأ الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي الإعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام على رحلات الشركة.​