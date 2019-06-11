تصل لـ50%.. مصر للطيران تعلن تخفيضات على رحلاتها إلى السعودية

كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران تخفيضات على رحلاتها من القاهرة إلى السعودية.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، شملت التخفيضات، 50 % على الرحلات التي تقلع من مطار القاهرة الدولي إلى كل من جدة على الدرجة السياحية، و40% إلى المدينة على الدرجة السياحية، و30% إلى الدمام على الدرجة السياحية، وأخيراً إلى الرياض بتخفيض 40 % على الدرجة السياحية و25 % على درجة رجال الأعمال؛ تماشيًا مع جهود وزارة الطيران المدني لتشجيع حركة السياحة من وإلى مصر وفي إطار خططها لتوفير العديد من مميزات السفر بما يلائم ويلبي رغبات الركاب من مختلف دول العالم .

ويمكن لركاب مصر للطيران الحجز وشراء التذاكر اعتبارًا من الآن وحتى 20 يونيو الجاري علي أن يكون السفر حتى 15 يوليو المقبل .

وذكرت الشركة، أنه يمكن للركاب الاستفسار عن تفاصيل هذا العرض والخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية EGYPTAIR Contact Center من أي خط أرضي على ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ أو من أي محمول على ١٧١٧ أو زيارة أقرب فرع من مكاتب مبيعات مصر للطيران المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن للركاب أيضاً التعرف على المزيد من المعلومات عن هذا العرض وغيره من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.egyptair.com، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي ومن خلال وكلاء السياحة والسفر.