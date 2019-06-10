"تطوير العشوائيات" يكشف حقيقة هدم عقارات شارع الجلاء ضمن مخطط تطوير ماسبيرو

كتب- محمد نصار:

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان والمراق والمجتمعات العمرانية، إن ما يثار حول هدم جزء من العقارات الموجودة في شارع الجلاء بوسط القاهرة من أجل ضمها لمخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو أم غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف صديق، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن المخطط الرسمي لتطوير المنطقة بالنسبة للمرحلة الأولى تم اعتماده بشكل نهائي من قبل الصندوق ومحافظة القاهرة والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني ورئاسة مجلس الوزراء، وبدأ تنفيذه على أرض الواقع بالفعل، ولا يوجد أي تعديل فيه.

ويضمن مخطط المرحلة الأولى للمنطقة كافة الأراضي الواقعة في نطاق المثلث والتي تبدأ من شارع 26 يوليو وحتى شارع الجلاء من الجهة المقابلة والمنطقة خلف مبنى هيلتون رمسيس ومبنى ماسبيرو ووزارة الخارجية المصرية.

تفاصيل مخطط المرحلة الأولى

ويشمل مخطط المرحلة الثانية لتطوير المنطقة المول التجاري لفندق هيلتون رمسيس و7 عمارات على كورنيش النيل مباشرة في المنطقة الواقعة بين فندق الهيلتون ومبنى الإذاعة والتليفزيون.

تفاصيل مخطط المرحلة الثانية