بدء امتحان الإحصاء للثانوية العامة.. والتعليم ترد على مزاعم التسريب

كتبت- ياسمين محمد:

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، أداء الامتحان في مادة الإحصاء، خلال الفترة الثانية التي بدأت في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، وتستمر حتى الثانية عشرة والنصف والنصف.

وخلال الفترة الأولى، أدى الطلاب الامتحان في مادة الاقتصاد، من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة والنصف، وأكد البعض صعوبة الامتحان.

وتعد مادة الاقتصاد والإحصاء من المواد التي لا تضاف درجاتها للمجموع، ولكنها مادة نجاح ورسوب.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

ويتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة، أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

ونفى عبد الحكم، صحة كل النماذج الامتحانية لمادة الاقتصاد والإحصاء، التى جرى تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الأحد، بزعم تسريب الامتحان، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صفحات الغش الإلكتروني.

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