"التعليم": 68 تجاوزًا داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية

كتبت- ياسمين محمد:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، اختتموا اليوم السبت امتحانات الدور الأول النظيرة للعام الدراسي (2018 - 2019) والتي بدأت يوم 18 مايو الجاري.

وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لامتحانات الدبلومات الفنية، وجود 68 واقعة أو حالة تجاوز غير قانوني داخل لجان الامتحانات.

ورصدت غرفة عمليات الوزارة، 7 حالات شغب طلابي و20 واقعة تصوير للامتحان بالموبايل (غش إلكتروني) و15 حالة تأخر عن موعد الامتحان.

كما شهدت العملية الامتحانية 3 وقائع انتحال شخصية، و7 حالات تمزيق ورقة الإجابة، و16 قرارًا باستبعاد رئيس لجنة أو مراقب لم يلتزم بتنفيذ التعليمات التي وضعتها الوزارة خلال سير عملية الامتحانات.

وأكدت الوزارة، أنها تعاملت مع جميع الحالات التي رصدتها عن طريق إحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.