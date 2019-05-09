سفير مصر بألمانيا: العلاقات بين القاهرة وبرلين تمر بأفضل حالاتها

القاهرة - (أ ش أ):

أكد سفير مصر بألمانيا بدر عبدالعاطي أن العلاقات المصرية والألمانية تمر بأفضل حالاتها ولم يحدث أن وصلت العلاقات لمثل هذا المستوى من التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن التنسيق على المستوى السياسي واضح تماما من العلاقة القوية التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستشارة أنجيلا ميركل.. حيث التقيا أكثر من 9 مرات وزار الرئيس ألمانيا 4 مرات كما زارت المستشارة الألمانية مصر مرتين وهذا خلال آخر 4 سنوات وتحديدا من 2014 إلى 2018، ما يعكس مدى التقدم والتنسيق والتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الألمانية.

وقال عبدالعاطي - في حوار أجرته معه صحيفة (الأخبار) ونشرته بعددها الصادر اليوم الخميس - إن مصر تحتاج إلى ألمانيا كمصدر رئيسي للتكنولوجيا وكمصدر رئيسي في الاستثمارات وشريك في عملية التطور الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا والاجتماعي، كما أن ألمانيا تحتاج إلى مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة ومصر هي الدولة الإقليمية الكبري والمستقرة والمحورية في الدائرة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن عضوية ألمانيا في مجلس الأمن التي تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تمنح زخما أكبر للعلاقات بين البلدين والتعاون في القضايا الدولية والإقليمية مثل الأوضاع في الشرق الأوسط وقضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأزمات الإقليمية المنتشرة في السودان وليبيا وسوريا واليمن والقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن ألمانيا تستند إلى الدور المصري والكل تابع البيانات تصدر عن الجانب الألماني الذي يحيي فيه الدور المصري في قطاع غزة فلولا الدور المصري لانفجرت الأمور في غزة بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني وبالتالي يعول الجانب الألماني دائما على محورية الدور المصري.

وحول التعاون المشترك على أرض الواقع على مستوي الشركات.. لفت السفير المصري ببرلين إلى أن الشركات الألمانية ترى أن هناك فرصا هائلة للأعمال والاستثمار في مصر وهذا ليس كلاما مرسلا بل واقع مثل شركة (سيمنز) التي وقعت على أكبر تعاقد في تاريخها مع مصر، والطرفان استفادا من هذا التعاقد حيث استفدنا بتوليد كهرباء لـ40 مليون مواطن في 28 شهرا وهذا وقت قياسي يدرس في العالم، ولم يحدث في تاريخ الشركة أنه تم توليد كهرباء بطاقة 14400 ميجا وات في 28 شهرا من خلال 3 محطات هي الأكبر في العالم ولم يتم إنجاز عمل بهذا الشأن في مثل هذا التوقيت.

وأكد أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى ألمانيا أحدثت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، حيث التقى الرئيس السيسي مع رؤساء الشركات الألمانية ونقل رسالة قوية للمجتمع الألماني أن هناك دولة توفر كل الضمانات والحوافز للمستثمر الألماني وأن الشعب هو الذي يضمن الاستقرار في الدولة المصرية..

ونوه بأن هناك نموا سريعا في العلاقات المصرية الألمانية، ففي عام 2018 زادت الصادرات المصرية لألمانيا بنسبة 30% في المقابل شهدت الواردات الألمانية لمصر تراجعا وهذا مؤشر جيد للغاية وهذا يعكس تقليل الفجوة في العجز في الميزان التجاري، فقد شهدت الصادرات نموا كبيرا بعيدا عن الصادرات البترولية مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة والكيمياويات والصناعات الغذائية والسوق الألماني يشهد الآن انفتاحا أمام المنتجات المصرية.

وزادت الاستثمارات الألمانية في مصر ولم تعد تقتصر على المجالات التقليدية ولكن لا يزال هذا التحسن لا يتناسب مع حجم ألمانيا كأكبر اقتصاد في أوروبا ولا يتماشى مع حجم الفرص الهائلة المتاحة للاستثمار في مصر.