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    ​"التعليم العالي": إنشاء معهد للدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس

    08:54 م الأربعاء 08 مايو 2019
    ​"التعليم العالي": إنشاء معهد للدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس

    الدكتور خالد عبدالغفار

    كتب- محمد قاسم:

    أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على طلب الوزارة الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

    وأكد عبدالغفار أن المجلس وافق أيضا على إنشاء معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس.

    خالد عبدالغفار التعليم العالي البحث العلمي معهد للدراسات الأفروآسيوية جامعة قناة السويس

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