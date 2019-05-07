البابا تواضروس يصلي عشية مارمرقس بالإسكندرية

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كتب-إسلام ضيف:

أدى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الثلاثاء، صلاة عشية عيد القديس مرقس الرسول، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وشارك في الصلاة الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والأنبا بافلي أسقف عام كنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد كبير من كهنة الإسكندرية مع خورس شمامسة الكنيسة، وعدد كبير من المواطنين بالمدينة.

وطيب البابا تواضروس -بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة الحاضرين- رفات الشهيد مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية، خلال صلاة عشية عيد الكاروز الإنجيلي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.