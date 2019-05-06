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    "الأعلى للإعلام" يرصد مخالفات بمسلسلات رمضان.. ويحذر المنتجين

    11:58 م الإثنين 06 مايو 2019
    "الأعلى للإعلام" يرصد مخالفات بمسلسلات رمضان.. ويحذر المنتجين

    مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

    كتب- مصطفى علي:

    أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الدراما رصدت مجموعة من المخالفات في عدد من المسلسلات والبرامج التي تم عرضها خلال اليومين الماضيين، منذ بدء مارثوان الأعمال المعروضة في شهر رمضان بالقنوات، لافتًا إلى أن المخالفات تنوعت ما بين إيحاءات جنسية وألفاظ متدنية ولغة حوار سوقية.

    وحذر المجلس، في بيان الاثنين، المنتجين من الاستمرار في هذا النسق، مشددًا على ضرورة معالجة المخالفات السابق رصدها للحيلولة دون توقيع العقوبات التي تتراوح بين الغرامة وحتى وقف بث العمل.

    وأكد المجلس، حرصه على حرية الإبداع مع الالتزام بالقيم المصرية، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن جائزة لأفضل مسلسل حرص على القيم والتقاليد المصرية ولم يخالف الأكواد والمعايير المهنية.

    كما شدد المجلس على ضرورة الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على العمل قبل عرضه وهو ما تنص عليه المعايير التي سبق وأعلنها المجلس وأرسلها لجميع القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية للالتزام بها.

    وكان المجلس قد تلقى خطابًا من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات يطلب تدخل المجلس لضبط المشهد الإعلامي خاصة بعدما لوحظ عرض عدد من الأعمال دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة.

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